Тебас: "ПСЖ с его доходами не может подписывать Неймара"

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз обратил внимание на соответствие французского ПСЖ правилу финансового Fair Play.

"ПСЖ вводит деньги, не относящиеся к сектору, и генерирует инфляцию, которая очень вредна, когда речь заходит о подписании игроков. Поэтому такие действия искажают рынок. ПСЖ не может подписывать Неймара со своим уровнем доходов ", - цитирует Тебаса El Mundo Deportivo.

Напомним, Ракитич рассказал об изменениях, произошедших в "Барселоне" с уходом Неймара. | soccernews.ru