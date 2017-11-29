Тебас: "ПСЖ с его доходами не может подписывать Неймара"

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Тебас: "ПСЖ с его доходами не может подписывать Неймара"Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз обратил внимание на соответствие французского ПСЖ правилу финансового Fair Play.

"ПСЖ вводит деньги, не относящиеся к сектору, и генерирует инфляцию, которая очень вредна, когда речь заходит о подписании игроков. Поэтому такие действия искажают рынок. ПСЖ не может подписывать Неймара со своим уровнем доходов", - цитирует Тебаса El Mundo Deportivo.

Напомним, Ракитич рассказал об изменениях, произошедших в "Барселоне" с уходом Неймара. | soccernews.ru

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