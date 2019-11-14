Тебас раскритиковал идею проведения Суперкубка Испании в Саудовской Аравии

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас остался недоволен решением Королевской испанской футбольной федерации провести матчи Суперкубка страны в Саудовской Аравии.

"Не думаю, что сейчас подходящий момент, чтобы играть в Саудовской Аравии. Эта страна грабит нас, грабит европейский футбол. Да, их предложение было лучшим, но оно будет оплачено деньгами, украденными у нас", - цитирует Тебаса Associated Press.

Президент Ла Лиги имеет в виду обвинения в адрес Саудовской Аравии в организации пиратских трансляций футбольных матчей.

Напомним, что игры Суперкубка Испании пройдут в период с 8 по 12 января. В полуфиналах турнира "Валенсия" сразится с "Реалом", а "Атлетико" - с "Барселоной".

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