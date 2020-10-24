Тебас раскритиковал идею создания европейской Премьер-лиги
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о своём отношении к проекту создания европейской Премьер-лиги.
"Это идеальный проект для потери денег. Расскажу на конкретных примерах - сколько людей в Испании смотрели матч киевского "Динамо" и "Ювентуса"? Менее 50 тысяч. Матчи нашей Сегунды смотрят более 50 тысяч. Матч "Барсы" с "Эйбаром" соберёт миллион.
Ощущение национальной сопричастности чрезвычайно важно для футбола. Что произойдёт в этой лиге звёзд, когда условный "Реал" будет занимать 10-е или 15-е место? Посмотрим тогда, кто пойдёт на "Сантьяго Бернабеу". Многие телекомпании сказали мне, что ни единого евро не вложат в этот проект, потому что аудитория станет меньше. Это нереальная идея для фантазёров", - приводит слова Тебаса Yahoo! Sports.
Ранее сообщалось, что европейские топ-клубы обсуждают создание Премьер-лиги, которая заменит Лигу Чемпионов. В турнире смогут сыграть 18 команд, его бюджет - 6 миллиардов евро, старт ЕПЛ намечен на 2022 год.
Не пропустите: Тебас считает, что уход из "Барселоны" больше навредит Месси, чем Ла Лиге. | http://soccernews.ru
главное
-
"Спартак" добился проведения матча с "Ростовом" на "Открытие Арене" со зрителями
-
Евгений Гинер хотел купить "Спартак"
-
Ожившая "Барселона" против проблемного "Реала": анонсируем первое Эль Классико в текущем сезоне
-
Избитый в Грозном судья Головко дал первый комментарий о произошедшем
-
Битва двух самых проблемных грандов АПЛ, Рурское дерби и неопределенность Конте: ТОП-4 матча, которые нужно посмотреть на выходных
Лента новостей
-
Вооружённые преступники ограбили дом Луки Тони
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на воспитанника "Барселоны"
-
В ПСЖ выявлен новый случай заражения коронавирусом
-
Пейчинович: "Мы в Сербии больше уважаем Путина, чем нашего президента"
-
"Динамо" теряет Н’Жи
-
Тебас раскритиковал идею создания европейской Премьер-лиги
-
1
Роспотребнадзор назвал число разрешённых зрителей на матч "Спартак" - "Ростов"
-
1
Хавбек "Ювентуса" вылечился от коронавируса
-
1
Отец Йовича считает, что уголовное дело против его сына возбуждено из-за зависти
-
1
Министр спорта России отреагировал на избиение футбольного судьи в Грозном
-
1
"Спартак" добился проведения матча с "Ростовом" на "Открытие Арене" со зрителями
-
Пьянич рассказал о проблемах Сарри в "Ювентусе"
-
Евгений Гинер хотел купить "Спартак"
-
"Наполи" готовит новый контракт для Гаттузо
-
Очередной игрок "Барселоны" может уйти в ПСЖ
-
1
Ожившая "Барселона" против проблемного "Реала": анонсируем первое Эль Классико в текущем сезоне
-
Стала известна дата возможного дебюта Кавани за "Манчестер Юнайтед"
-
Избитый в Грозном судья Головко дал первый комментарий о произошедшем
-
1
Битва двух самых проблемных грандов АПЛ, Рурское дерби и неопределенность Конте: ТОП-4 матча, которые нужно посмотреть на выходных
-
"Лидс" повторил достижение 28-летней давности
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14