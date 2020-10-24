Тебас раскритиковал идею создания европейской Премьер-лиги

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Тебас раскритиковал идею создания европейской Премьер-лиги

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о своём отношении к проекту создания европейской Премьер-лиги.

"Это идеальный проект для потери денег. Расскажу на конкретных примерах - сколько людей в Испании смотрели матч киевского "Динамо" и "Ювентуса"? Менее 50 тысяч. Матчи нашей Сегунды смотрят более 50 тысяч. Матч "Барсы" с "Эйбаром" соберёт миллион.

Ощущение национальной сопричастности чрезвычайно важно для футбола. Что произойдёт в этой лиге звёзд, когда условный "Реал" будет занимать 10-е или 15-е место? Посмотрим тогда, кто пойдёт на "Сантьяго Бернабеу". Многие телекомпании сказали мне, что ни единого евро не вложат в этот проект, потому что аудитория станет меньше. Это нереальная идея для фантазёров", - приводит слова Тебаса Yahoo! Sports.

Ранее сообщалось, что европейские топ-клубы обсуждают создание Премьер-лиги, которая заменит Лигу Чемпионов. В турнире смогут сыграть 18 команд, его бюджет - 6 миллиардов евро, старт ЕПЛ намечен на 2022 год.

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