Тебас раскритиковал идею создания европейской Суперлиги

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Тебас раскритиковал идею создания европейской Суперлиги

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал идею создания европейской Суперлиги.

Напомним, что суть проекта заключается в том, что топ-клубы будут участвовать в турнире вне зависимости от своих выступлений во внутренних чемпионатах.

"Этот проект был написал в баре, когда руководители нескольких клубов там выпивали. Суперлига стала бы концом для Ла Лиги и Лиги Чемпионов. На первый взгляд, матч "Реал" - "Манчестер Юнайтед" выглядит здорово, но команды сейчас в кризисе и в чём смысл? Совершенная модель - это Лига Чемпионов. Большие клубы поддерживают создание Суперлиги, потому что она якобы увеличит доходы, но на практике такой турнир только навредит футболу" - приводит слова Тебаса Goal.com.

Стоит отметить, что идея создания европейской Суперлиги принадлежит американскому миллиардеру Стефену Россу, который видит в таком соревновании аналог НБА и НХЛ.

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