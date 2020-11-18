Тебас рассказал, почему он против возможного перехода Месси в "Манчестер Сити"
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался мнение о возможном переходе аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в "Манчестер Сити".
"Меня беспокоит возможный переход Месси в "Манчестер Сити", так как они действуют не по правилам. Недоволен не только я. Жаловались также Клопп и Моуринью. Для "Манчестер Сити" не существует коронавируса, пандемии, суперпандемии. Они играют по другим правилам", – приводит слова Тебаса Marca.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" намерен подписать 33-летнего Месси на правах свободного агента летом 2021 года.
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|Команда
|М
|О
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|27
|79
|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18