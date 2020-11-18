Тебас рассказал, почему он против возможного перехода Месси в "Манчестер Сити"

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Тебас рассказал, почему он против возможного перехода Месси в "Манчестер Сити"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался мнение о возможном переходе аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в "Манчестер Сити".

"Меня беспокоит возможный переход Месси в "Манчестер Сити", так как они действуют не по правилам. Недоволен не только я. Жаловались также Клопп и Моуринью. Для "Манчестер Сити" не существует коронавируса, пандемии, суперпандемии. Они играют по другим правилам", – приводит слова Тебаса Marca.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" намерен подписать 33-летнего Месси на правах свободного агента летом 2021 года.

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