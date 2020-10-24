Тебас считает, что уход из "Барселоны" больше навредит Месси, чем Ла Лиге

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас порассуждал о возможном уходе из "Барселоны" её капитана Лионеля Месси.

Напомним, что аргентинец пытался покинуть каталонский клуб в августе, но ему не дали расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Однако соглашение звёздного футболиста с "сине-гранатовыми" истекает летом 2021 года, и тогда уже никто не сможет препятствовать его переходу в другую команду.

"Нам повезло столько лет наслаждаться его игрой, но Месси должен очень хорошо подумать о своём будущем. Если Лионель уйдёт из "Барсы", его репутация, которая так хорошо работает на него, пострадает.

Безусловно, в другом клубе ему могут предложить больше денег, но я думаю, что Месси должен сохранить репутацию, которую зарабатывал более 20 лет. Впрочем, его уход не станет для нас трагедией. Уже уходили Роналду, Неймар и другие. Люди, думающие, что игроки определяют чемпионат, ошибаются", - цитирует Тебаса Yahoo! Sports.

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