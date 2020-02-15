Тебас: "УЕФА наконец принимает решительные меры"

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал отстранение "Манчестер Сити" от еврокубков.

"УЕФА наконец принимает решительные меры. Обеспечивать соблюдение правил финансового фэйр-плей и наказывать за финансовый допинг очень важно для футбола.

У нас наконец появился отличный пример конкретных действий", - приводит слова Тебаса журналист Роб Харрис.

Напомним, что "горожан" исключили из еврокубков на два сезона и обязали выплатить штраф в размере 30 миллионов евро.

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