Тебас: "УЕФА наконец принимает решительные меры"

Теги хавьер тебасманчестер ситиуефа

Тебас: "УЕФА наконец принимает решительные меры"

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал отстранение "Манчестер Сити" от еврокубков.

"УЕФА наконец принимает решительные меры. Обеспечивать соблюдение правил финансового фэйр-плей и наказывать за финансовый допинг очень важно для футбола.

У нас наконец появился отличный пример конкретных действий", - приводит слова Тебаса журналист Роб Харрис.

Напомним, что "горожан" исключили из еврокубков на два сезона и обязали выплатить штраф в размере 30 миллионов евро.

Читайте также: "Манчестер Сити" обратится в CAS из-за исключения из еврокубков. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 14 февраля

Главные новости дня: 14 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов