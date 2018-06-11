Тебас уверен, что Роналду и Гризманн останутся в Мадриде

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас выразил уверенность в том, что форварды мадридских "Реала" и "Атлетико" Криштиану Роналду и Антуан Гризманн останутся в своих клубах.

"Я думаю, что Криштиану останется в "Реале", а Антуан Гризманн не уйдет из "Атлетико", - приводит слова Тебаса Le 10 Sport.

Напомним, президент Ла Лиги требует исключить ПСЖ из Лиги Чемпионов. | soccernews.ru