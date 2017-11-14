Тебас уверен в жульничестве ПСЖ и "Манчестер Сити"

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас вновь обрушился с обвинениями в адрес ПСЖ и "Манчестер Сити".

"Мы пожаловались УЕФА на ПСЖ и "Манчестер Сити". Проблема не в Неймаре, она была и раньше. Я ещё в марте на встрече с Нассером Аль-Хелаифи сказал, что мы собираемся пожаловаться на уловки, которые они применяют. Эти два клуба потратили больше всех в мире за последние годы. Я уверен, что "Манчестер Сити" и ПСЖ жульничают. Позиция ПСЖ привела к инфляции. Вследствие этого клубам приходится брать лишнюю финансовую нагрузку, чтобы удержать своих футболистов" - цитирует Тебаса El Mundo Deportivo.

Напомним, что ранее президент Ла Лиги неоднократно обвинял ПСЖ и "Манчестер Сити" в несоответствии правилам финансового фэйр-плей. Более того, он призывал исключить эти клубы из еврокубков.

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