Тебас: "Уже 19-й раз говорят, что Роналду уходит из "Реала"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду не покинет команду.

"Я не знаю о чем пишут СМИ. Уже 19-й раз говорят, что Роналду уходит… Я не буду давать комментарии. У него есть контракт с клубом. Не думаю, что Криштиану уйдет. Контракт подписывают, чтобы его выполнять", - цитирует A Bola Тебаса.

Ранее сообщалось, что Роналду недоволен условиями нового контракта.

Напомним, что нынешнее соглашение 32-летнего португальца действует до лета 2021 гола.

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