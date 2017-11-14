Тебас: "Уже 19-й раз говорят, что Роналду уходит из "Реала"

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Тебас: "Уже 19-й раз говорят, что Роналду уходит из "Реала"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду не покинет команду.

"Я не знаю о чем пишут СМИ. Уже 19-й раз говорят, что Роналду уходит… Я не буду давать комментарии. У него есть контракт с клубом. Не думаю, что Криштиану уйдет. Контракт подписывают, чтобы его выполнять", - цитирует A Bola Тебаса.

Ранее сообщалось, что Роналду недоволен условиями нового контракта.

Напомним, что нынешнее соглашение 32-летнего португальца действует до лета 2021 гола.

Не пропустите: Роналду отказался продлевать контракт с "Реалом" и намерен покинуть клуб. | http://soccernews.ru

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