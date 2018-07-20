Тебас: "В финансовом плане для Роналду было более предпочтительным вариантом перебраться в Италию"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назвал одну из причин трансфера Криштиану Роналду в "Ювентус".

"В Италии он заработает больше денег, чем здесь. Думаю, что в финансовом плане для него было более предпочтительным вариантом перебраться в Италию. Здесь, в Испании, у нас есть проблема с налогами. Из всех крупнейших чемпионатов, игроки испытывают наиболее серьезные налоговые трудности именно в Испании.

Дело не в том, что в других странах налог намного меньше, но когда вы зарабатываете значительные суммы, эта маленькая разница оказывается внушительной потерей денег для футболистов" - приводит слова Тебаса Marca.

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