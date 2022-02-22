Тебас высказался о будущем Мбаппе и Холанда

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Тебас высказался о будущем Мбаппе и Холанда

Фото: инстаграм Тебаса\Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о будущем нападающих ПСЖ и "Боруссии" Дортмунд Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда соответственно.

"Я бы хотел, чтобы Холанд перешел в "Барселону", а Мбаппе в "Реал". Хочу, чтобы нам повезло точно так же, как в прошлом, когда два великих игрока, Лионель Месси и Криштиану Роналду, играли за два лучших клуба мира.

В этом вопросе я больше фанат Ла Лиги, чем "Мадрида".

Мбаппе? Когда контракт истекает через шесть месяцев, а трансфера или подписания нового договора не случилось, то вероятность ухода игрока действительно высока. Единственный клуб, о котором пишут медиа – это "Реал".

Надеюсь, нам повезет, и "Реал" закроет эту сделку. Мбаппе многое даст "Мадриду" и Ла Лиге", – сказал Тебас в интервью для издания ABC.

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