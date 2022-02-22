Тебас высказался о будущем Мбаппе и Холанда
Фото: инстаграм Тебаса\Автор неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о будущем нападающих ПСЖ и "Боруссии" Дортмунд Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда соответственно.
"Я бы хотел, чтобы Холанд перешел в "Барселону", а Мбаппе в "Реал". Хочу, чтобы нам повезло точно так же, как в прошлом, когда два великих игрока, Лионель Месси и Криштиану Роналду, играли за два лучших клуба мира.
В этом вопросе я больше фанат Ла Лиги, чем "Мадрида".
Мбаппе? Когда контракт истекает через шесть месяцев, а трансфера или подписания нового договора не случилось, то вероятность ухода игрока действительно высока. Единственный клуб, о котором пишут медиа – это "Реал".
Надеюсь, нам повезет, и "Реал" закроет эту сделку. Мбаппе многое даст "Мадриду" и Ла Лиге", – сказал Тебас в интервью для издания ABC.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14