Тебас высказался о роли Месси, Роналду и Неймара для Ла Лиги



Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал информацию о том, что бразильский нападающий ПСЖ Неймар может вернуться в Испанию, а также сравнил его вклад, а также Лионеля Месси и Криштиану Роналду для испанского чемпионата.

"Конечно, я бы хотел, чтобы Неймар вернулся в Ла Лигу. При всех своих проблемах он все равно входит в топ-3 игроков в мире. Нам было бы важно вновь видеть его в Испании.

У нас 20 команд, которые играют на протяжении 10 месяцев и мы несем радость фанатам каждые выходные. Такой игрок, как Неймар, позволит Ла Лиге привлечь дополнительную аудиторию.

Впрочем, Неймар, как и Роналду, не самая важная часть Ла Лиги, в отличие от Месси, который является ее наследием", - приводит слова Тебаса Marca.

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