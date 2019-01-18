Тебас высказался о скандале вокруг "Барселоны" в Кубке Испании



Президент Примеры Хавьер Тебас прокомментировал действия "Леванте", который подал жалобу на "Барселону" в связи с нарушениями регламента Кубка Испании.

"Мне известно об этом деле лишь то, что пишут в СМИ, но не более. Каждый защищает свои интересы в этой ситуации. Действия "Леванте" связаны только с этим", - приводит слова Тебаса Marca.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Кубка Испании "Леванте" - "Барселона" (2:1) за каталонский клуб принял участие защитник Хуан Брандариз, который должен был отбывать дисквалификацию, заработанную в матчах за вторую команду каталонцев.

В ответном матче "Барселона" разгромила "Леванте" со счетом 3:0 и завоевала путевку в четвертьфинал.

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