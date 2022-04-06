Тебас высказался о трансферах Холанда и Мбаппе

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о будущем Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле и Эрлинга Холанда.

"Думаю, что Дембеле не останется в Ла Лиге, а Мбаппе, если он не продлит контракт с ПСЖ, я думаю, отправится в АПЛ или Ла Лигу, мне кажется, он окажется в "Реале". Я так думаю.

Холанд в "Барселоне"? Нет. Холанд не может подписать контракт с "Барсой" из-за их финансового положения и ограничений зарплатного фонда", - сказал Тебас.

Напомним, что контракты Дембеле и Мбаппе истекают в конце нынешнего сезона, а за Эрлинга Холанда борются мадридский "Реал" и "Манчестер Сити".

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