Тебас высказался об отсутствии Месси и Роналду в предстоящем Эль Класико

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Тебас высказался об отсутствии Месси и Роналду в предстоящем Эль Класико

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал предстоящее Эль Класико, в котором впервые за долгое время не сыграют Лионель Месси и Криштиану Роналду.

"Эль Класико нечего не потеряет из-за их отсутствия, а вот они потеряют. Это поединок высокого уровня и клубы, участвующие в нем, гораздо важнее конкретных футболистов" - приводит слова Тебаса AS.

Напомним, что Роналду летом перебрался в "Ювентус", а Месси травмировал руку.

Это будет первое с 2007 года Эль Класико, в котором Месси и Роналду не примут участия.

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Со временем конечно да. Но именно сейчас, за последние годы, Эль классико стало не только противостоянием Барсы и Реала но персонально, Месси и Роналду. Так что тут Тебас немного лукавит.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Со временем конечно да. Но именно сейчас, за последние годы, Эль классико стало не только противостоянием Барсы и Реала но персонально, Месси и Роналду. Так что тут Тебас немного лукавит.

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Фанат РМ

Я не тормоз 2 раза не повторяюсь

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ВИКТОР

ель класико дно

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Вахтанг

Задниц твой дно,шатал я тебя на горбе твоего отца

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Аслан

ПЛОХО ГОВОРИШЬ, ОЧЕНЬ ПЛОХО. АЛЛАХ ОСТАЛЬНЫХ НАКАЖЕТ, НО ТЫ ДУМАЙ О ЧЕМ ГОВОРИШЬ И ЗА КОГО, НЕКРАСИВО.

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Аслан

ХЬО МАЦ ХИР ВУ ГРОЗНЯХЬ? А ОСЕЛ? ТЫ КТО ВООБЩЕ? КИКАБИДЗЕ?

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Генич

Дрыщ прыщавый он и в Грозный к тебе зассыт приехать

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Фанат РМ

ДЫРЯВЫЙ ты свою задницу,не равняй с чужой,если она у тебя дырявая-это не значить,что у всех тоже самое

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ВИКТОР

а че он мог сказать

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