Тебас высказался об отсутствии Месси и Роналду в предстоящем Эль Класико

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал предстоящее Эль Класико, в котором впервые за долгое время не сыграют Лионель Месси и Криштиану Роналду.

"Эль Класико нечего не потеряет из-за их отсутствия, а вот они потеряют. Это поединок высокого уровня и клубы, участвующие в нем, гораздо важнее конкретных футболистов" - приводит слова Тебаса AS.

Напомним, что Роналду летом перебрался в "Ювентус", а Месси травмировал руку.

Это будет первое с 2007 года Эль Класико, в котором Месси и Роналду не примут участия.

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