Тебас: "Я бы не хотел, чтобы Неймар возвращался в Ла Лигу"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выступил против возвращения в "Барселону" нападающего ПСЖ Неймара.

"Я бы не хотел, чтобы Неймар возвращался в Ла Лигу. Он является отличным футболистом, но его поведение не соответствует нашим ценностям. Неймар не может стать хорошим примером для подражания. Мы много работали, чтобы сохранить наши ценности, и не хотим менять имидж", - цитирует Тебаса Marca.

Напомним, что 27-летний бразилец с 2013 по 2017 год выступал за "Барселону", после чего со скандалом ушёл в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Сейчас Неймар хочет вернуться на "Камп Ноу". Клубы ведут переговоры о трансфере звёздного форварда.

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