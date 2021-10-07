Тебас: "Я критикую ПСЖ за то, что он не приносит столько денег, чтобы у них был такой состав"

Фото: инстаграм Тебаса

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас снова выступил с критикой в адрес ПСЖ.

"Я критикую ПСЖ за то, что они украли Неймара и Месси? Думать так - это обманывать себя. Я критикую ПСЖ за то, что он не приносит столько денег, чтобы у них был такой состав. Это искажает конкуренцию в экономике европейского футбола. Это не соответствует настоящим спонсорским контрактам.

Как ПСЖ может объяснить нам, что у них есть состав стоимостью почти 600 миллионов евро? Если они станут чемпионами, они получат не более 45 миллионов евро. Это невозможно. Я пригласил президента ПСЖ и президента Профессиональной футбольной лиги Франции, чтобы продемонстрировать, какие у нас есть цифры и где есть нарушения. Они мне не ответили. Они готовы критиковать меня. Я могу при помощи цифр доказать мошенничество с финансовым фэйр-плей, с которым ситуация не изменилась до сих пор.

До Месси ПСЖ получал от спонсоров на 40% больше денег, чем "Манчестер Юнайтед". У таких контрактов есть рыночная стоимость. Останутся ли в ПСЖ Лионель Месси и Неймар, меня не волнует. Просто все это сильно вредит европейскому футболу. Я не единственный, кто об этом говорит. ПСЖ избежал санкций благодаря одной процедурной ошибке, а не по существу.

Может ли ПСЖ соответствовать требованиям финансового фэйр-плей? Тот, который мы видим сейчас, - нет. Завидую ли я, что Катар не инвестировал в Испанию? Я говорю то же самое в отношении "Альмерии", которая принадлежит Саудовской Аравии. Клубы-государства, которые инвестируют без пределов, дестабилизируют футбол", - приводит слова Тебаса Goal.com.

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