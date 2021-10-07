Тебас: "Я критикую ПСЖ за то, что он не приносит столько денег, чтобы у них был такой состав"
Фото: инстаграм Тебаса
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас снова выступил с критикой в адрес ПСЖ.
"Я критикую ПСЖ за то, что они украли Неймара и Месси? Думать так - это обманывать себя. Я критикую ПСЖ за то, что он не приносит столько денег, чтобы у них был такой состав. Это искажает конкуренцию в экономике европейского футбола. Это не соответствует настоящим спонсорским контрактам.
Как ПСЖ может объяснить нам, что у них есть состав стоимостью почти 600 миллионов евро? Если они станут чемпионами, они получат не более 45 миллионов евро. Это невозможно. Я пригласил президента ПСЖ и президента Профессиональной футбольной лиги Франции, чтобы продемонстрировать, какие у нас есть цифры и где есть нарушения. Они мне не ответили. Они готовы критиковать меня. Я могу при помощи цифр доказать мошенничество с финансовым фэйр-плей, с которым ситуация не изменилась до сих пор.
До Месси ПСЖ получал от спонсоров на 40% больше денег, чем "Манчестер Юнайтед". У таких контрактов есть рыночная стоимость. Останутся ли в ПСЖ Лионель Месси и Неймар, меня не волнует. Просто все это сильно вредит европейскому футболу. Я не единственный, кто об этом говорит. ПСЖ избежал санкций благодаря одной процедурной ошибке, а не по существу.
Может ли ПСЖ соответствовать требованиям финансового фэйр-плей? Тот, который мы видим сейчас, - нет. Завидую ли я, что Катар не инвестировал в Испанию? Я говорю то же самое в отношении "Альмерии", которая принадлежит Саудовской Аравии. Клубы-государства, которые инвестируют без пределов, дестабилизируют футбол", - приводит слова Тебаса Goal.com.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14