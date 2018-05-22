Тебби Браун - модель и бывшая подруга Марио Балотелли
Пока форвард "Ниццы" Марио Балотелли, контракт которого с "орлятами" истекает этим летом, продолжает активно заниматься своим трудоустройством, вспомним об одной из его бывших подруг - ошеломительной модели Тебби Браун.
Не пропустите:
София Сьюскун - новая девушка Марко Асенсио
Вероника Игнатьева - жена хавбека "Локомотива" Владислава Игнатьева
Анна Кель - бывшая любовница Эшли Коула
Софи Роуз - самая сексуальная болельщица "Челси"
Манон Марсо - актриса, встречавшаяся с Каримом Бензема | soccernews.ru
опрос
главное
-
Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!
-
Официально: дортмундская "Боруссия" представила нового главного тренера
-
Топ-15 лучших трансферов сезона 2018/2019
-
Почти непобедимая "Барселона" и неконкурентные мадридцы: итоги сезона чемпионата Испании
-
Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду
Лента новостей
-
Футболисты "Барселоны" оказались в каждой группе на ЧМ-2018
-
Центробанк России выпустил купюру, посвященную ЧМ-2018
-
"Порту" оценил Браими в 30 миллионов евро
-
Нигерия - "Атлетико" - 2:3 (обзор)
-
"Атлетико" победил участника Чемпионата Мира в товарищеском матче
-
Смолов рассказал о своем состоянии
-
Фассоне: "УЕФА поступил с "Миланом" как со второсортным клубом из России"
-
Стали известны условия контракта Эмери с "Арсеналом"
-
Видаль забил гол в ворота, стоявшие обратной стороной к нему на другом поле
-
Альпинист поднялся на вершину Эвереста с футболкой Месси
-
"Зенит" получил в управление стадион "Санкт-Петербург"
-
Неймар приступил к активным тренировкам
-
Марсело повторил трюк своего сына
-
ФИФА не поможет форварду сборной Перу сыграть на ЧМ-2018
-
Раньери дал совет руководству "Арсенала"
-
Мутко дал оценку решению ФИФА по сборной России
-
"Сток Сити" объявил о назначении нового тренера
-
Галлас оценил возможный приход Эмери в "Арсенал"
-
Каррера рассказал о том, в каком клубе хочет работать Конте
-
"Эвертон" определился с фаворитом на пост главного тренера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|93
|2
|Монако
|38
|80
|3
|Лион
|38
|78
|4
|Марсель
|38
|77
|5
|Ренн
|38
|58
|6
|Бордо
|38
|55
|7
|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
|9
|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
|51
|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
|13
|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
|38
|17
|Лилль
|38
|38
|18
|Тулуза
|38
|37
|19
|Труа
|38
|33
|20
|Метц
|38
|26