Тебби Браун - модель и бывшая подруга Марио Балотелли

Пока форвард "Ниццы" Марио Балотелли, контракт которого с "орлятами" истекает этим летом, продолжает активно заниматься своим трудоустройством, вспомним об одной из его бывших подруг - ошеломительной модели Тебби Браун.

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