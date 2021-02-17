Тедди Шерингем: "У Моуринью все так: поражение – это вина команды, победа – заслуга Жозе"

Экс-форвард "Тоттенхэма" Тедди Шерингем подколол главного тренера лондонского клуба Жозе Моуринью.

"В мире Жозе все работает так: поражения "Тоттенхэма" – это вина "Тоттенхэма", победы "Тоттенхэма" – это заслуга Жозе.