Тедди Шерингем: "У Моуринью все так: поражение – это вина команды, победа – заслуга Жозе"

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Тедди Шерингем: "У Моуринью все так: поражение – это вина команды, победа – заслуга Жозе"Экс-форвард "Тоттенхэма" Тедди Шерингем подколол главного тренера лондонского клуба Жозе Моуринью.

"В мире Жозе все работает так: поражения "Тоттенхэма" – это вина "Тоттенхэма", победы "Тоттенхэма" – это заслуга Жозе.

Впереди у него финал Кубка Лиги с "Манчестер Сити". И это реальный шанс выиграть трофей. Это то, что необходимо, потому что "шпоры" всегда подвергаются насмешкам со стороны фанатов "Арсенала". Жозе – победитель со стажем. Надеюсь, с "Тоттенхэмом" будет так же", – приводит слова Шерингема Goal.com.

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