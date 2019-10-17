Тедеско: "Черчесов - отличный мужик"

Новый наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

"Работа Черчесова в сборной России? Потрясающе! Отличная работа. Макс - наш тренер вратарей - знает его. Он рассказал мне немного про Черчесова. Он крутой. Что именно? Ничего особенного: о том, как он общается с людьми - он открытый и прямой, что очень здорово говорит на немецком. Думаю, Черчесов - отличный мужик", - сказал Тедеско.

"Спартак" объявил о назначении немца на пост главного тренера в понедельник, 14 октября.

56-летний Черчесов ранее также возглавлял "красно-белых" - в период с июня 2007 по август 2008 года.

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