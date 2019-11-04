Тедеско чуть не нарушил лимит на легионеров в матче с "Арсеналом"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов травмировался в игре РПЛ против тульского "Арсенала".

Игрок получил травму в конце первого тайма и был вынужден покинуть поле с помощью медиков.

Наставник "красно-белых" Доменико Тедеско собирался выпустить вместо него Алекса Крала, однако тренеру во время подсказали, что таким образом он нарушит лимит на легионеров. В итоге на поле появился Наиль Умяров.

В этом сезоне Кутепов провел 8 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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