Тедеско дал игрокам "Спартака" 10 выходных перед матчем с "Динамо"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дал футболистам, не приглашенным в сборные, 10 выходных перед встречей 15-го тура РПЛ с "Динамо". Об этом сообщает Metaratings.ru.

Отметим, сам специалист после встречи 14-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:2) улетел в Германию, чтобы провести время с семьей.

Все игроки получили планы индивидуальных тренировок и занимались на базе клуба и в домашних условиях.

Напомним, контракт Тедеско со "Спартаком" истечёт летом 2021 года, и стороны пока не ведут переговоры о его продлении.

"Красно-белые" по итогам 14 туров занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

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