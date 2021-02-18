Тедеско дал оценку трансферной кампанию "Спартака"

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Тедеско дал оценку трансферной кампанию "Спартака"Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско высказался по поводу последних трансферов "красно-белых" и оценил перспективы новичков команды. 

"Я с самого начала был доволен составом. Мы в месте с командой хорошо потрудились, проделана большая работа. Я хотел усиления конкретных позиций: правого защитника и нападающего. Мы получили Соболева и Мозеса.

В данный момент в составе есть баланс молодежи и опытных игроков — у всех горят глаза. Считаю, прибывший к нам Хендрикс может нам сильно помочь. Это было правильное приобретение", - сказал Тедеско во время пресс-конференции.

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