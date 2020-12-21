Тедеско дисквалифицирован на три матча по итогам матча с "Сочи"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско не сможет руководить командой в трёх ближайших матчах.

Немецкого специалиста дисквалифицировали на указанный срок по итогам игры 18-го тура РПЛ против "Сочи" (0:1).

Кроме того, тренера "красно-белых" оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Напомним, что Тедеско показывал в сторону скамейки запасных "Сочи" жест, символизирующий деньги. После матча у него произошёл конфликт в подтрибунном помещении с вратарём Сосланом Джанаевым.

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