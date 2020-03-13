Тедеско доволен прогрессом Кутепова

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Тедеско доволен прогрессом Кутепова

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением об игре центрального защитника своей команды Ильи Кутепова.

"Когда я пришёл в "Спартак", поговорил с Кутеповым одним из первых. Разговор был тет-а-тет, у Ильи всё хорошо с английским. Он очень умный футболист. Илья очень сильно прибавил с тех пор - стал больше соответствовать тем параметрам, которые мы хотим видеть у наших защитников. Он отлично играет головой, в единоборствах, на выходах.

Он ошибается в передачах в начале атак, да, но тут некорректно винить только его. В этот момент группа игроков находится под прессингом - времени и пространства у Ильи мало. Но Кутепов свои ошибки понимает, он прогрессирует, а работа с ним доставляет мне удовольствие", - сказал Тедеско.

В текущем сезоне 26-летний Кутепов сыграл за "Спартак" 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Тедеско рассказал о состоянии травмированных игроков "Спартака". | http://soccernews.ru
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