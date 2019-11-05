Тедеско: "Если соперники паркуют автобус - значит боятся "Спартак"

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Тедеско: "Если соперники паркуют автобус - значит боятся "Спартак"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями об оборонительной игре большинства команд РПЛ.

"Никому не запрещено играть от обороны. Мы можем только принять это и находить решения. Например, с "Ростовом" нам всё-таки удалось забить мяч, после чего стало намного легче: появились зоны, возможность отличиться ещё раз. С "Арсеналом" же пропустили первыми, и в мыслях футболистов могло появиться: "Опять, опять это случилось". Нам же нужно очистить голову игроков, вселить в них уверенность, объяснить, что даже если ты уступаешь 0:1, то надо продолжать показывать свой футбол и обходить этот "автобус".

Если клубы в России используют против "Спартака" такой стиль - значит они немного нас боятся. Это уже первый шаг на пути к победе. А второй - найти решения, как взламывать эту оборону. Мы должны развиваться, прибавлять и будем это делать. Только так", - сказал Тедеско.

Стоит отметить, что в первых четырёх матчах под руководством немецкого специалиста "Спартак" забил 5 и пропустил 2 гола.

Не пропустите: Тедеско высказался о сроках решения проблем "Спартака". | http://soccernews.ru
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