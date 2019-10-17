Тедеско: "Федун очень много делает для "Спартака"

Новый наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением о владельце клуба Леониде Федуне.

"Клубу важно иметь хороший основательный фундамент, без которого никуда. А мистер Федун - и я это знаю - он большой фанат "Спартака". Он делает очень много для команды, игроков, фанатов. А мы с командой должны не подвести его и добиться результата", - сказал Тедеско.

"Спартак" объявил о назначении немца на пост главного тренера в понедельник, 14 октября.

Федун владеет столичным клубом 16 лет. В 2023 году он собирается сложить полномочия и отдать команду болельщикам.

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