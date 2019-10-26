Тедеско готов обойтись без трансферов в "Спартаке"

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Тедеско готов обойтись без трансферов в "Спартаке"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско дал понять, что для него будет проблемой отсутствие усиления имеющегося состава.

"Когда мне поступило предложение поработать в "Спартаке", я же мог от него отказаться, не видя потенциала. Но я не отказался. Я пришёл сюда, потому что верю в эту команду, потому что верю в этот набор футболистов. У нас очень много молодых игроков. Айртон, Тиль, Умяров, Крал, который играет как будто ему 25 лет, но ему гораздо меньше. Я считаю, что они молоды, и их рост неизбежен. Если в один прекрасный момент ко мне придёт кто-то из руководства клуба и скажет, что мы не можем никого купить, я отвечу: "Не проблема", - сказал Тедеско.

Напомним, что немецкий специалист возглавил "красно-белых" 14 октября, заключив с клубом контракт до 31 мая 2021 года.

В первом матче под руководством Тедеско "Спартак" дома сыграл вничью с "Рубином" со счётом 0:0.

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