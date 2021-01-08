Тедеско хочет вернуть Мирзова из аренды

Теги спартак москвахимкирезиуан мирзовдоменико тедескотрансферы

Тедеско хочет вернуть Мирзова из аренды

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско настаивает на досрочном возвращении в команду полузащитника Резиуана Мирзова.

По информации "Чемпионата", немецкий тренер хочет, чтобы 27-летний футболист вернулся в состав "красно-белых" уже этой зимой.

Мирзов выступает за "Химки" на правах аренды с начала октября, сыграл 8 матчей и забил 4 гола.

Контракт хавбека со "Спартаком" рассчитан до июня 2022 года.

Не пропустите: Мирзов хочет попасть в сборную России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мбаппе установил рекорд Лиги Чемпионов по количеству голов среди игроков до 22 лет

Мбаппе установил рекорд Лиги Чемпионов по количеству голов среди игроков до 22 лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов