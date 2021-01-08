Тедеско хочет вернуть Мирзова из аренды

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско настаивает на досрочном возвращении в команду полузащитника Резиуана Мирзова.

По информации "Чемпионата", немецкий тренер хочет, чтобы 27-летний футболист вернулся в состав "красно-белых" уже этой зимой.

Мирзов выступает за "Химки" на правах аренды с начала октября, сыграл 8 матчей и забил 4 гола.

Контракт хавбека со "Спартаком" рассчитан до июня 2022 года.

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