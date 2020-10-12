Тедеско и Газизов могут войти в трансферный комитет "Спартака"

Одной из главных задач трансферного комитета, который может появиться в московском "Спартаке", является минимизация влияния агентов, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, другой задачей является консолидация внутриклубной управленческой структуры и долгосрочное планирование селекции. В трансферный комитет могут войти главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско, генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов, а также глава селекционной службы.

В ближайшее время решение о создании комитета должен утвердить владелец "Спартака" Леонид Федун.

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