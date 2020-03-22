Тедеско и Слуцкий назвали трех лучших игроков РПЛ в нынешнем сезоне

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением, кого он считает тремя лучшими футболистами Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.

Тедеско назвал среди лучших игроков "Спартака" - вратаря Александра Максименко и полузащитника Романа Зобнина, а также хавбека "Локомотива" Гжегожа Крыховяка.

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий также определил тройку лучших, в которую вошли: голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук и нападающий "Зенита" Артем Дзюба.

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