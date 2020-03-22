Тедеско и Слуцкий назвали трех лучших игроков РПЛ в нынешнем сезоне

Теги спартак москвадоменико тедескорубинлеонид слуцкий

Тедеско и Слуцкий назвали трех лучших игроков РПЛ в нынешнем сезоне

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением, кого он считает тремя лучшими футболистами Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.

Тедеско назвал среди лучших игроков "Спартака" - вратаря Александра Максименко и полузащитника Романа Зобнина, а также хавбека "Локомотива" Гжегожа Крыховяка.

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий также определил тройку лучших, в которую вошли: голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук и нападающий "Зенита" Артем Дзюба.

Не пропустите: Карпин назвал трех лучших игроков РПЛ в нынешнем сезоне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Эффектная фанатка Месси устроила благотворительную акцию для борьбы с коронавирусом

Эффектная фанатка Месси устроила благотворительную акцию для борьбы с коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов