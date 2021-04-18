Тедеско извинился за поражение от "Уфы"

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Наставник "Спартака" Доменико Тедеско извинился перед болельщиками после поражения от "Уфы" (0:3).

"Прошу прощения у всех болельщиков "Спартака" за результат. Не было ни агрессии, ни эмоций. Мы играли как дети.

Всю неделю старались поддерживать высокой ритм в тренировках, было много теоретических занятий. Для нас этот матч был сродни финалу. Однако сегодня мы не сделали ничего, чтобы добиться победы", - приводит слова Тедеско "Спорт-Экспресс".

Напомним, что "красно-белые" проиграли в день своего 99-летия.

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