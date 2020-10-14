Тедеско: "Когда я вижу свое поведение на записи матча, мне становится немного стыдно"

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско высказался о своих эмоциях во время матчей.

"Когда я пересматриваю записи наших матчей или анализирую игру, мне постоянно становится немного плохо, так как перед матчем я всегда говорю сам себе: "сегодня спокойно". Это сложно. Очень сложно контролировать себя. Я чувствую себя частью игры. Не могу оставаться спокойным. Это был бы не я тогда. Бывает такое происходит после таких моментов, как тот отмененный гол Понсе после паса Аиртона в игре против "Тамбова".

Это было просто невероятно. Когда я вижу подобное, то не могу себя контролировать. В моих желтых карточках видят прежде всего статистику и не помнят, за что мне ее дали, прав я был или нет. Мне необходимо контролировать эмоции, и я буду это делать. Я еще молодой тренер и смогу исправить ситуацию. Когда я вижу свое поведение на записи матча, мне становится немного стыдно", - заявил Тедеско.

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