Тедеско кушал чебурек во время матча с "Ахматом"

"Спартак" в 29-м туре РПЛ уверенно разобрался с "Ахматом" (3:0).

Наставник "красно-белых" Доменико Тедеско отбывает дисквалификацию, поэтому он наблюдал за игрой в одной из лож стадиона.

Во время игры журналистам удалось сделать несколько фото, на которых тренер кушал чебурек.

После 29 туров "Спартак" занимает в РПЛ восьмое место, набрав 36 очков.

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