Тедеско - лучший тренер РПЛ в сентябре

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Тедеско - лучший тренер РПЛ в сентябре

Наставника московского "Спартака" Доменико Тедеско признали лучшим тренером РПЛ по итогам сентября.

Кандидатуру немецкого специалиста единогласно поддержали болельщики, а также эксперты Премьер-лиги и телеканала "Матч Премьер".

В прошлом месяце "красно-белые" одержали 2 победы (над "Рубином" и "Тамбовом") и потерпели 1 поражение (от ЦСКА) в чемпионате.

Стоит отметить, что Тедеско стал лучшим тренером РПЛ второй раз подряд. В августе эта награда также досталась ему.

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