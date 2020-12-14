Тедеско может быть дисквалифицирован на матч с "Зенитом"

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско, скорее всего, не сможет руководить командой в матче 19-го тура России с петербургским "Зенитом", сообщает "Чемпионат".

По сведениям издания, немецкому специалисту грозит дисквалификация за его жест пальцами "шелест купюр" в сторону скамейки запасных соперника и резервного арбитра в матче 18-го тура РПЛ с "Сочи" (0:1).

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза изучит материалы матча "Сочи" - "Спартак" и может обратиться к изучению подобных случаев в прошлом.

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