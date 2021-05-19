Тедеско может возглавить "Фиорентину"
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Как сообщает La Nazione, немецкий экс-тренер "Спартака" Доменико Тедеско может продолжить карьеру в Серии А.
Он в списке претендентов на пост главного тренера "Фиорентины". Его конкурентами за эту должность выступают Дженнаро Гаттузо (главный тренер "Наполи"), Паулу Фонсека ("Рома") и Марселино Гарсия Тораль ("Атлетик Бильбао").
Напомним, что за "Фиорентину" выступает Александр Кокорин, с которым Тедеско работал пол сезона в московском "Спартаке".
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