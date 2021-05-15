Тедеско может возглавить "Гамбург"

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Тедеско может возглавить "Гамбург"

Фото твиттер "Спартака"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско может продолжить карьеру во второй Бундеслиге.

По информации Weltfussball, "Гамбург" рассматривает вариант с назначением 35-летнего специалиста.

Напомним, что немец в июне станет свободным агентом в связи с истечением срока контракта с "красно-белыми".

Помимо Тедеско клуб изучает кандидатуры Андре Брейтенрайтера, Бруно Лаббадии и Тима Уолтера.

"Гамбург" за два тура до конца сезона идёт на четвёртом месте в таблице второй Бундеслиги и пока не попадает даже в стыковые матчи.

Не пропустите: Билялетдинов высказался о предстоящем уходе Тедеско из "Спартака". | http://soccernews.ru
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