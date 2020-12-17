Тедеско может возглавить клуб Бундеслиги

Бременский "Вердер" проявляет интерес к главному тренеру московского "Спартака" Доменико Тедеско, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает кандидатуру Тедеско, который отказался продлевать со "Спартаком" контракт, который истекает летом 2021 года. Не исключено, что стороны досрочно расторгнут соглашение.

Таким образом, Тедеско может возглавить "Вердер" уже в январе. После 12 туров бременский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 11 очков.

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