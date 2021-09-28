Тедеско может возглавить клуб Бундеслиги

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Тедеско может возглавить клуб Бундеслиги

Фото: инстаграм Доменико Тедеско/Автор неизвестен

Бывший главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско может возглавить франкфуртский "Айнтрахт", сообщает Bild.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает кандидатуру тренера и может сделать ему предложение в ближайшее время. Также тренером интересуется берлинская "Герта".

Напомним, что 36-летний Тедеско летом 2021 года покинул "Спартак" и с тех пор является безработным. По некоторым данным, "красно-белые" заинтересованы в возвращении тренера.

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