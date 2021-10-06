Тедеско может возглавить клуб из Бельгии

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Тедеско может возглавить клуб из БельгииФото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Экс-тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренер в бельгийском клубе "Стандард", сообщает издание Sudpresse.

По информации источника, в список кандидатов на замену Мбайе Лейе, который недавно был отправлен в отставку, помимо Тедеско, входят экс-наставник "Ренна" и "Ноттингем Форест" Сабри Лямуши, а также Александр Блессин, тренирующий "Остенде".

После 10 сыгранных туров "Стандард" набрал тринадцать очков и занимает 12-е место в чемпионате Бельгии.

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