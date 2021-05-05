Тедеско может возглавить немецкий клуб

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Тедеско может возглавить немецкий клуб

Фото: твиттер "Матч ТВ"/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско может возглавить немецкий "Ганновер", сообщает Bild.

По сведениям источника, "Ганновер" собирается расстаться с нынешним главным тренером Кенаном Коджаком, поэтому клуб рассматривает кандидатуры Тедеско, Тима Вальтера (экс-"Штутгарт") и Штеффена Баумгарта ("Падерборн").

Напомним, что 35-летний Тедеско отказался продлевать контракт со "Спартаком", поэтому специалист покинет российский клуб по окончании сезона.

Не пропустите: Тедеско прокомментировал досрочное чемпионство "Зенита". | http://soccernews.ru
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