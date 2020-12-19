Тедеско может возглавить "Шальке"

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Тедеско может возглавить "Шальке"

"Шальке" ищет нового главного тренера на замену уволенному в пятницу Мануэлю Бауму.

Как сообщает Ruhr24, одним из кандидатов на освободившийся пост является наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско.

Помимо рулевого "красно-белых" рассматриваются варианты с приглашением Фридхельма Функеля и Торстена Финка.

"Шальке" идёт на последнем месте в Бундеслиге. Серия без побед в чемпионате длится с 17 января и уже насчитывает 28 матчей (10 ничьих+18 поражений).

Тедеско на этой неделе заявил, что не будет продлевать контракт со "Спартаком", поэтому с ним могут расстаться уже текущей зимой.

35-летний тренер возглавлял "кобальтовых" с июня 2017 по март 2019 года.

Не пропустите: Кавазашвили дал совет "Спартаку" касательно назначения нового тренера. | http://soccernews.ru
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