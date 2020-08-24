Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско на русском языке рассказал о своем самочувствии.

Специалист переболел ангиной.

"Спасибо за вопрос. Хорошо себя чувствую, спасибо. Я был в очень трудной ситуации, потому что всегда хочу быть с командой. Без футбола трудно. Теперь я на поле, я здесь. Конечно, очень рад этому", - сказал Тедеско.

40 слов Доменико о своём самочувствии на русском языке!



Прогрессируем не только на поле pic.twitter.com/kJWWbrifqr — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 24, 2020

"Спартак" после 4 туров РПЛ занимает 2 место в турнирной таблице.

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