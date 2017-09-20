Тедеско: "Наша команда заслуженно проиграла "Баварии"

Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско согласен с тем, что его команда полностью провалила матч 5-го тура Бундеслиги с "Баварией" (0:3).

"Мы старались оказывать прессинг на соперника. Создали несколько возможностей для взятия ворот противника. Однако наша команда заслуженно проиграла "Баварии", поскольку соперники обращались с мячом очень уверенно. Нам было очень сложно противостоять им. Игроки "Шальке" проделали большую черновую работу и играли со страстью, но забить не удалось", - отметил он. | http://soccernews.ru