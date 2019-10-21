Тедеско назвал цель "Спартака" в нынешнем сезоне



Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, что целью команды в нынешнем сезоне является попадание в еврокубки.

"На сегодняшний день я доволен своей командой. Я очень рассчитываю, что мы стабилизируемся в таком составе. У нас стоит цель квалифицироваться в еврокубки. До мая мы должны обеспечить стабилизацию этой команды. Вот это наша основная задача", - сказал Тедеско в программе "8-16" на телеканале "Матч ТВ".

После 13 туров "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков. Следующий матч "красно-белые" проведут 27 октября на выезде с "Локомотивом".

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