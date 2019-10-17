Тедеско назвал Джикию членом тренерского штаба "Спартака"

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Тедеско назвал Джикию членом тренерского штаба "Спартака"

Новый наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско отметил роль в управлении командой её капитана Георгия Джикии.

"Уже пообщался с Джикией. Он знает лигу, футболистов и клуб. Для меня он член тренерского штаба. Мы говорили в целом о ситуации, о его матчах за сборную России, о его самочувствии", - сказал Тедеско.

"Спартак" объявил о назначении немца на пост главного тренера в понедельник, 14 октября.

Джикия в текущем сезоне сыграл за "красно-белых" 16 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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