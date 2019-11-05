Тедеско назвал главную цель "Спартака"

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Тедеско назвал главную цель "Спартака"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о ближайших задачах своей команды.

"Мы никогда не говорим о месте в таблице. Понятно, что "Спартак" уже потерял очень много очков. Но наша главная цель сейчас - обретение игровой стабильности и стиля, который поможет качественно играть каждую неделю. Не так, как у нас получилось в первом тайме с "Арсеналом" после хорошего матча с "Локомотивом". Это слишком большая разница. И если такая стабильность придёт, то мы увидим и результат в конце сезона. Сейчас же, повторю, оценивать таблицу бессмысленно", - сказал Тедеско.

"Спартак" завершил первый круг РПЛ на девятом месте в турнирной таблице.

Под руководством Тедеско "красно-белые" провели 4 матча во всех турнирах, одержав 2 победы, однажды сыграв вничью и потерпев 1 поражение.

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