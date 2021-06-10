Тедеско назвал одну из причин своего ухода из "Спартака"

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Тедеско назвал одну из причин своего ухода из "Спартака"Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Экс-тренер "Спартака" Доменико Тедеско поделился одной из причин своего ухода из московского клуба.

– Вам уже тысячу раз задавали вопрос по поводу решения покинуть "Спартак". Но мне до сих пор знакомые болельщики красно-белых говорят: "Доменико мог бы перевезти семью в Россию, если они так привязаны друг к другу. У нас не так уж и плохо жить".

– Нет, конечно, в вашей стране очень хорошо. Но семью оторвать от корней не так легко. У нас в Германии все: родные, дом, друзья, детский сад, работа жены.

Все-таки речь о футболе, где все быстро меняется. Во многих других профессиях ты заключаешь контракт на пять лет и можешь быть уверен, что отработаешь его полностью. А здесь нельзя исключать разрыва через два месяца даже при многолетнем соглашении.

Если бы кто-то мог гарантировать, что четыре года проведу в "Спартаке", то все происходило бы иначе. Я мог бы планировать: ага, дочка четыре года будет здесь учиться, жена тоже придумает что-то. А решить массу проблем, чтобы через два месяца снова начинать все в Германии заново, – это немыслимо, – сказал Тедеско.

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